Новости
До конца года Украина расчитывает получить еще $4,5 млрд от МВФ По словам заместителя главы НБУ, четвертый транш Украина получит в ближайшие дни. 04.04.2017
Cоциальные медиа выявили уязвимость израильской армии Сработала шпионская шутка 21-го века: в социальных сетях привлекательная женщина завязала отношения с израильским... 04.04.2017
Порошенко задали вопрос об отставке главы Нацбанка Глава государства ушел от конкретного ответа на вопрос журналистов. 04.04.2017
Смартфоны от Meizu могут получить новый чип собственного производства Китайский производитель смартфонов Meizu совместно с Texas Instruments разрабатывает свой мобильный процессор. 04.04.2017
Четыре страны договорились о строительстве самого длинного в мире морского газопровода Италия, Израиль, Греция и Кипр договорились о дальнейших совместных усилиях по созданию самого длинного в мире... 04.04.2017
Трамп решил поддержать Путина после теракта в Петербурге Президенты обсудили инцидент по телефону. 04.04.2017
Гибралтар опасается за будущие отношения с ЕС после Брексита Испания сможет воспрепятствовать будущим экономическим взаимоотношениям Гибралтара и ЕС. 04.04.2017
Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг приостановит действие абонплаты за газ Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить... 04.04.2017
На самом деле больше всего потерь Брексит может принести Польше Для крупнейшего получателя помощи ЕС и крупнейшего экспортера рабочих это неудачный момент. 04.04.2017
Войска Асада использовали химическое оружие против оппозиционных сил Правительственные войска Сирии, подконтрольные президенту Башару Асаду, режим которого поддерживает Россия, атаковали... 04.04.2017
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Международная аналитика
Кристин Лагард: Cнижение производительности может привести к нестабильности Кристин Лагард: Cнижение производительности может привести к нестабильности
03 Апреля
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупредила о том, что правительствам следует инвестировать в образование, сокращать бюрократизм и поощрять инновации, чтобы стимулировать рост.
После 12-летнего замораживания Катар намерен бурить в крупнейшем газовом месторождении После 12-летнего замораживания Катар намерен бурить в крупнейшем газовом месторождении
03 Апреля
Qatar Petroleum планирует начать новую разработку на крупнейшем в мире шельфовом месторождении «Северное», завершив 12-летний запрет на новые проекты. Это позволяет компании оценить, как ее нынешние темпы добычи влияют на гигантские сокровища, которая она разрабатывает с Ираном.
Крымчанам дорого обходится захват полуострова Путиным Крымчанам дорого обходится захват полуострова Путиным
03 Апреля
Спустя три года после аннексии Крыма отдельные жители полуострова говорят о том, что им с трудом удается выживать под властью России.
Публикации
Криптовалюта E-Dinar Coin получила новый статус
17 Января
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАРКОИН» доказало в суде, что криптовалюта E-Dinar Coin не облагается налогами и сборами со стороны государства и других регуляторов и дает возможность проводить транзакции в системе и работать с мировыми криптобиржами.
Стоило ли «разменивать» Шокина?
19 Декабря
При Шокине система прокуратуры работала наиболее эффективно
Президентство Трампа в яме: Почему это плохо и для Америки, и для всего мира Президентство Трампа в яме: Почему это плохо и для Америки, и для всего мира
31 Марта
Дональд Трамп заполучил Белый дом на обещании, что управлять легко. В отличие от своего демократического оппонента, карьера которой была посвящена политике, Трамп состоялся как бизнесмен, добивающийся своих целей.
Жесткое столкновение Британии с реальностью: Пора честно говорить о компромиссах Жесткое столкновение Британии с реальностью: Пора честно говорить о компромиссах
31 Марта
Спустя девять бурных месяцев после голосования британцев за выход из Европейского Союза наконец-то начинается настоящий процесс Брексита. 29 марта Тереза Мэй отправила письмо в Европейский совет, в котором сослалась на статью 50 договора ЕС. Именно с этого момента выход Великобритании из блока стал практически неизбежным.
Новое ядерное оружие РФ может уничтожить Техас или Францию, но испытания выбились из графика Новое ядерное оружие РФ может уничтожить Техас или Францию, но испытания выбились из графика
30 Марта
Россия уже несколько месяцев испытывает гигантскую систему доставки ядерного оружия, которая может нести 10 тяжелых боеголовок – этой мощности достаточно, чтобы уничтожить Техас или Францию.
Джеймс Коми пытался раскрыть информацию о действиях РФ до выборов Джеймс Коми пытался раскрыть информацию о действиях РФ до выборов
30 Марта
Летом 2016 года директор ФБР Джеймс Коми пытался обнародовать информацию о российской кампании с целью повлиять на президентские выборы в США, но чиновники администрации Обамы не позволили сделать это.
Atlantic Council: Путин – узник своей собственной гибридной войны Atlantic Council: Путин – узник своей собственной гибридной войны
29 Марта
Апрель ознаменуется третьей годовщиной гибридной войны России на востоке Украины – трагедии, которой не видно конца, уже унесшей жизни более 10 тысяч украинцев.
Европейская комиссия блокирует союз Лондонской фондовой биржи с Deutsche B&#246;rse Европейская комиссия блокирует союз Лондонской фондовой биржи с Deutsche Börse
29 Марта
Объединенная компания стала бы владельцем фондовых бирж Германии, Италии и Великобритании, а также рядом крупнейших финансовых клиринговых палат Европы.
Российские власти “помещают крымских татар в психиатрические больницы”' Российские власти “помещают крымских татар в психиатрические больницы”'
29 Марта
Правозащитники заявляют о том, что с момента аннексии Крымского полуострова многие активисты из числа этнических татар были помещены в устаревшие психиатрические учреждения.
Мечта о чистой энергии стоит очень дорого Мечта о чистой энергии стоит очень дорого
28 Марта
На пыльной стройплощадке здесь, среди известняковых хребтов Прованса, рабочие бегают по огромным плитам из бетона, расположенным внутри круга, подобно современному Стоунхенджу.
Российский и украинский «дамоклов меч» навис над развертыванием французских войск Российский и украинский «дамоклов меч» навис над развертыванием французских войск
28 Марта
Франция должна уменьшить свою зависимость от российских и украинских фирм в вопросе вспомогательного военного флота, который используется для перемещения войск и техники в зоны боевых действий.
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Современная техника для кухни Любую хозяйку можно порадовать покупкой электроплиты, которая будет комфортной и существенно облегчит процесс готовки. 30.03.2017
Дорого или дешево: выбираем смартфон Стоит ли платить большие деньги за флагманы или нет — каждый решает сам. Но чтобы полностью разобраться в этом вопросе,... 30.03.2017
Чем Sennheiser порадовала поклонников бренда: обзор новинок 2017 года Начало 2017 года – плодотворный период для компании Sennheiser. За небольшой промежуток времени было выпущено три... 23.03.2017
Отдых и оздоровление на курорте Трускавец в отеле «Миротель». Проживая в мегаполисе, человек испытывает большие нервные и энергетические затраты. После длительной физической или... 15.03.2017
Заботимся о чистоте и безопасности бассейна: выбираем накрытие для чаши Тент для бассейна предотвратит попадание в воду атмосферных осадков, мусора и пыли, а также послужит барьером для... 15.03.2017
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