Кристин Лагард: Cнижение производительности может привести к нестабильности Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупредила о том, что правительствам следует инвестировать в образование, сокращать бюрократизм и поощрять инновации, чтобы стимулировать рост.

После 12-летнего замораживания Катар намерен бурить в крупнейшем газовом месторождении Qatar Petroleum планирует начать новую разработку на крупнейшем в мире шельфовом месторождении «Северное», завершив 12-летний запрет на новые проекты. Это позволяет компании оценить, как ее нынешние темпы добычи влияют на гигантские сокровища, которая она разрабатывает с Ираном.

Крымчанам дорого обходится захват полуострова Путиным Спустя три года после аннексии Крыма отдельные жители полуострова говорят о том, что им с трудом удается выживать под властью России.

Публикации Криптовалюта E-Dinar Coin получила новый статус Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАРКОИН» доказало в суде, что криптовалюта E-Dinar Coin не облагается налогами и сборами со стороны государства и других регуляторов и дает возможность проводить транзакции в системе и работать с мировыми криптобиржами. Стоило ли «разменивать» Шокина? При Шокине система прокуратуры работала наиболее эффективно

Президентство Трампа в яме: Почему это плохо и для Америки, и для всего мира Дональд Трамп заполучил Белый дом на обещании, что управлять легко. В отличие от своего демократического оппонента, карьера которой была посвящена политике, Трамп состоялся как бизнесмен, добивающийся своих целей.

Жесткое столкновение Британии с реальностью: Пора честно говорить о компромиссах Спустя девять бурных месяцев после голосования британцев за выход из Европейского Союза наконец-то начинается настоящий процесс Брексита. 29 марта Тереза Мэй отправила письмо в Европейский совет, в котором сослалась на статью 50 договора ЕС. Именно с этого момента выход Великобритании из блока стал практически неизбежным.

Новое ядерное оружие РФ может уничтожить Техас или Францию, но испытания выбились из графика Россия уже несколько месяцев испытывает гигантскую систему доставки ядерного оружия, которая может нести 10 тяжелых боеголовок – этой мощности достаточно, чтобы уничтожить Техас или Францию.

Джеймс Коми пытался раскрыть информацию о действиях РФ до выборов Летом 2016 года директор ФБР Джеймс Коми пытался обнародовать информацию о российской кампании с целью повлиять на президентские выборы в США, но чиновники администрации Обамы не позволили сделать это.

Atlantic Council: Путин – узник своей собственной гибридной войны Апрель ознаменуется третьей годовщиной гибридной войны России на востоке Украины – трагедии, которой не видно конца, уже унесшей жизни более 10 тысяч украинцев.

Европейская комиссия блокирует союз Лондонской фондовой биржи с Deutsche Börse Объединенная компания стала бы владельцем фондовых бирж Германии, Италии и Великобритании, а также рядом крупнейших финансовых клиринговых палат Европы.

Российские власти “помещают крымских татар в психиатрические больницы”' Правозащитники заявляют о том, что с момента аннексии Крымского полуострова многие активисты из числа этнических татар были помещены в устаревшие психиатрические учреждения.

Мечта о чистой энергии стоит очень дорого На пыльной стройплощадке здесь, среди известняковых хребтов Прованса, рабочие бегают по огромным плитам из бетона, расположенным внутри круга, подобно современному Стоунхенджу.