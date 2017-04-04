Qatar Petroleum планирует начать новую разработку на крупнейшем в мире шельфовом месторождении «Северное», завершив 12-летний запрет на новые проекты. Это позволяет компании оценить, как ее нынешние темпы добычи влияют на гигантские сокровища, которая она разрабатывает с Ираном.
Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАРКОИН» доказало в суде, что криптовалюта E-Dinar Coin не облагается налогами и сборами со стороны государства и других регуляторов и дает возможность проводить транзакции в системе и работать с мировыми криптобиржами.
Дональд Трамп заполучил Белый дом на обещании, что управлять легко. В отличие от своего демократического оппонента, карьера которой была посвящена политике, Трамп состоялся как бизнесмен, добивающийся своих целей.
Спустя девять бурных месяцев после голосования британцев за выход из Европейского Союза наконец-то начинается настоящий процесс Брексита. 29 марта Тереза Мэй отправила письмо в Европейский совет, в котором сослалась на статью 50 договора ЕС. Именно с этого момента выход Великобритании из блока стал практически неизбежным.
Летом 2016 года директор ФБР Джеймс Коми пытался обнародовать информацию о российской кампании с целью повлиять на президентские выборы в США, но чиновники администрации Обамы не позволили сделать это.